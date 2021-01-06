الكهرباء يفرض التعادل على النجف بدوري الكرة الممتاز

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فرض فريق الكهرباء بكرة القدم، الاربعاء، التعادل على النجف 1-1، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الجولة 13 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان البداية كانت من النجف والضغط المتواصل على ملعب الكهرباء، وهدف السبق المبكر عند الدقيقة الخامسة من المباراة، جاء بواسطة معين أحمد، لكن الكهرباء عاد بالمباراة الى التعديل في الدقيقة 34 جاء من حالة تسلل واضحة وقع بها صاحب الهدف مصطفى علي، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

وأضاف، ان الكهرباء شكل منذ بداية الشوط الثاني طوقاً دفاعياً لامتصاص الضغط النجفي الذي حاول البحث من خلال فرصه المتوالية على هدف التقدم، لكن نتيجة التعادل 1-1 ، إستمرت حتى نهاية اللقاء.

وشهدت الجولة 13 اليوم ايضا، فوز الجوية على الكرخ، والزوراء على الديوانية، وتعادل النفط والشرطة والصناعات ونفط الوسط.

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