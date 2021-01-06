عراك بالأيدي واستخدام السلاح الحاد داخل برلمان كردستان

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل اتهمت كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كوردستان، اعضاء بكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باستخدام السلاح الحاد ضد أحد أعضائه داخل قاعة برلمان الاقليم.وقال عضو كتلة الجيل الجديد سيبان اميدي في تصريحات صحفية، إن “هذه الاثار دليل على عقلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلته البرلمانية”، لافتا الى “إدخال سلاح حديدي الى داخل جلسة …

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