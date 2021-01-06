فيسبوك تلغي زر الإعجاب من الصفحات العامة

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات قالت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إنها ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.وأضافت الشركة في منشور لها، أن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.وتابعت: ”نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين؛ لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي …

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