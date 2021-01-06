اعتقال امرأة بحوزتها حبوب مخدرة وكميات من العملة الأجنبية في الحلة

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اعتقلت قوة من شرطة بابل مساء اليوم الأربعاء وبكمين نصب في أحد أحياء الحلة امرأة بحوزتها أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة وكميات من العملة الأجنبية.وقال مصدر في شرطة بابل" أن الشرطة اعتقلت مساء اليوم الأربعاء بكمين نصب بعد معلومات استخبارية لامرأة تتاجر بالمخدرات في الحلة وأن عملية الاعتقال تمت بنجاح.واضاف أن الشرطة نقلت المتهمة إلى الجهات المختصة للتحقيق معها وتم التحفظ على المضبوطات"./انتهى

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