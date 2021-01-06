مصدر حكومي يتوقع ارتفاعا في التبادل التجاري في معبر مندلي الحدودي مع ايران مع استقرار صرف العملة الاجنبية

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / توقع مصدر حكومي في ديالى أرتفاعا في التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران مع استقرار صرف العملة الاجنبية .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم أن اجمالي الشاحنات التجارية الداخلة الى العراق عبر منفذ مندلي - سومار الحدودي مع ايران شرق بعقوبة بلغت اكثر من / 100 / شاحنة تزامنا مع ارتفاع معدل التبادل الاقتصادي بين العراق وايران خلال الايام الثلاثة الماضية .واضاف ان النشاط التجاري في منفذ مندلي الحدودي في تزايد بعد استقرار صرف سعر الدولار .مبينا ان منافذ اقليم كردستان ستكون لها تاثيرات سلبية على واقع التبادل التجاري في معبر مندلي بسبب التسهيلات الكمركية الممنوحة للتجار تختلف بشكل كبير عن المنفذ الحدودي مع ايران ./انتهى

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