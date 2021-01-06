2021/01/06 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان العراق اعضاء بكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني باستخدام السلاح الحاد ضد أحد أعضائه داخل قاعة البرلمان....

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