العامري: قادة النصر مدرسة من الجهاد والتضحية

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، أن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس سيبقى حيا في ضمائر الأجيال القادمة لأنه يمثل مدرسة من القيم والجهاد، و...

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