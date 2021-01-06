آخر احصاءات اصابات كورونا في العراق

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية، مسجلة 839 حالة إصابة....

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