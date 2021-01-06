2021/01/06 | 20:42 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية، مسجلة 839 حالة إصابة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر احصاءات اصابات كورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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