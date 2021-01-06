ائتلاف النصر يدعو الإقليم الى الإلتزام بمقتضيات الدولة والسيادة

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا ائتلاف النصر، الاربعاء، سلطات الإقليم الى الإلتزام بمقتضيات الدولة والسيادة.وقال في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، “يرفض (ائتلاف النصر) وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً، والإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها.ويدعو لإيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي”.وطالب سلطات إقليم كردستان “بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تاسيساً للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي”.

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