ارتفاع قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع مكاسب

2021/01/06 | 20:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب البورصة الأمريكية.

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