عبطان يخوض الانتخابات المقبلة بتجمع “اقتدار وطن”

2021/01/06 | 20:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الشباب والرياضة الأسبق، والقيادي في تيار الحكمة، عبد الحسين عبطان، يوم الأربعاء، عن تأسيس تجمع سياسي بزعامته لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.وقال عبطان في بيان، تلقته “الايام نيوز”، إن “التجمع الجديد باسم (اقتدار وطن) سيمنح فرصة ‏لشباب العراق ‏لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح”.وأشار إلى أن تجمعه وضع […]

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