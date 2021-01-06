2021/01/06 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير / أيهم بويا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، قامت منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية ضمن كادر مشروعها معًا للسلام، ومع عدد من المتطوعين من قضاء تلكيف، بتهنئة الجيش العراقي في القضاء من خلال تقديم الورود والحلويات الى جنود ومراتب لواء المشاة الثالث في تلكيف، وذلك اليوم الأربعاء 6 كانون الثاني 2021.وكان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة UPP الإيطالية تهنئ الجيش العراقي في تلكيف) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة UPP الإيطالية تهنئ الجيش العراقي في تلكيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).