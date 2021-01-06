أحمدي نجاد يحذّر من حرب مدمرة بالشرق الأوسط ويناشد روحاني

2021/01/06 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/عربي ودولي وجه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، طالبه فيها بالعمل على الحيلولة دون وقوع حرب في المنطقة.وبحسب ما نشر موقع “جيهان نيوز” المحلي، فقد طالب نجادي روحاني باستغلال موقعه رئيسا لإيران، لمنع الحرب، بعد بوادر كثيرة في المنطقة تشير إلى “حرب مدمرة في الشرق الأوسط”.وأشار إلى أن …

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