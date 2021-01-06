تجارة الالعاب الالكترونية في العراق: 400 مليون دولار عائدات سنوية… سترتفع اكثر قريباً !

2021/01/06 | 20:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، ورئيس مؤسسة عراق المستقبل، المهندس منار العبيدي، اليوم الاربعاء، ان 400 مليون دولار سنويا حجم عائدات الالعاب الالكترونية من العراق.

وقال العبيدي، ان ذلك الرقم فقط حسب تقرير صادر من منظمة knoema ويحتل العراق المركز 57 من اصل 100 دولة شملتها الدراسة.

وتابع: من المتوقع ان تشهد عائدات الالعاب نموا سنويا يبلغ اكثر من 8٪ مع تشغيل تقنيات ال 4G وتحسن خدمات الانترنيت المقدمة.

واضاف العبيدي، انه بحسب دراسة فأن 1 من اصل 7 اشخاص تتراوح يقومون بشراء محتويات الكترونية خاصة بالالعاب وان العدد الكلي للذين يقومون بشراء محتويات الالعاب يبلغ 5.7 مليون شخص وبمعدل استهلاك شهري يبلغ 5.8 دولار.

ولفت الى انه مع تطور الالعاب الالكترونية وانتشارها فأن حجم عائدات الالعاب الالكترونية متوقع ان يفوق المليار دولار سنويا من العراق فقط.

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