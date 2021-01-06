الجيش العراقي يحتفل بـ 100 عام على تأسيسه في 6 كانون الثاني 1921

2021/01/06 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مثل هذا اليوم السادس من كانون الثاني عام ألف وتسعمئة وواحد وعشرين تأسس الجيش العراقي والذي انطلقت لبنته الأولى من فوج موسى الكاظم بقيادة وزير الدفاع آنذاك جعفر العسكري، في وزارة عبد الرحمن النقيب.

فبعزيمة وجهود مجموعة من الضباط العرب والكرد قاموا بالاجتماع في دار عبد القادر باشا الخضيري في بغداد بقيادة الفريق جعفر باشا العسكري حيث باشروا بتأسيس نواة الجيش العراقي من أربعة عشر ضابطا كان منهم العقيد حميد احمد والرائد بكر صدقي … وأنطلق الجيش العراقي بفوج تم تسميته “فوج موسى الكاظم” على يد الآباء المؤسسين له وهم نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي وعبد المحسن السعدون وطه الهاشمي وحكمت سليمان وغيرهم.

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