عاجل | ترمب: لدينا إعلام يقمع حرية التعبير ويعادي الشعب

2021/01/06 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: لدينا إعلام يقمع حرية التعبير ويعادي الشعبترمب: حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفزترمب: لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلكترمب: نحن هنا لسبب بسيط جدا هو إنقاذ ديمقراطيتناترمب: هناك جمهوريون ضعاف مؤسفون ولكنكم أقوى وأذكى فأنتم الشعب الحقيقي الذي بنى هذه الدولة

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