هزة ارضية تضرب منطقة رابرين

2021/01/06 | 20:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية بدرجة 2.5 درجة على مقياس ريختر، مساء الاربعاء، مدينتي قلعة دزه ورانيه في ادارة رابرين.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان خلال بيان: إن "هزة ارضية ضربت مناطق ادارة رابرين عند الساعة 6.22 دقيقة من مساء يوم الاربعاء.

واضاف البيان: أن الهزة الارضية كانت بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر وبعمق 8كم وعن بعد 14 كم عن مدينة قلعة دزه و10كم عن مدينة رانيه.

ولم يذكر البيان تسجيل أية خسائر بشرية او اضرار مادية نتيجة الهزة الارضية.

PUKmedia ترجمة

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