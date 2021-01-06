ضجة يشعلها

2021/01/06 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، على "عدم اعتراف" إقليم كردستان بعيد الجيش العراقي، فضلًا عن عدم إعلانه عطلة رسمية في هذا اليوم.

قال رئيس أركان الجيش العراقي السابق إن نسبة الكرد حاليًا في الجيش لا تتعدى 1%

وقال الائتلاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "يرفض وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشًا وطنيًا اتحاديًا".

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وأضاف البيان أن "الإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها"، داعيًا لـ"إيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي".

وطالب الائتلاف "سلطات إقليم كردستان بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الاتحادية، تأسيساً للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن اليوم الأربعاء دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية رغم تعطيل الدوام ببقية أنحاء العراق بمناسبة عيد الجيش، فيما أكد شيرزاد حسن، وهو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أن الإقليم لن يحتفل بعيد الجيش العراقي هذا العام.

وقال حسن في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "التمثيل الكردي في الجيش العراقي ما يزال أقل من مستوى الطموح، ولا يتجاوز عدد أصابع اليد"، مشيرًا إلى أنه "لا يسمح للكرد بتولي قيادات الفرق والأولوية داخل الجيش العراق".

وأضاف أنه "حتى الآن لا يشعر الكرد بتمثيلهم الحقيقي داخل الجيش العراقي، لذلك لا يحتفلون بذكرى تأسيسه ومع ذلك نحن نكن كل الاحترام للجيش الحالي".

كما تحدث رئيس أركان الجيش العراقي السابق، الفريق بابكر زيباري عن نسبة المكون الكردي في الجيش.

وقال زيباري، الذي يقود حاليًا محور غرب دجلة بقوات البيشمركة، في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن "الكرد مكون رئيسي في العراق، ويجب أن يشكلوا بموجب الدستور 17% من الجيش العراقي".

ولفت إلى أن "نسبة الكرد حاليًا في الجيش لا تتعدى 1%"، مشددًا على "ضرورة وأهمية رفع نسبتهم لتطابق ما ورد في الدستور".

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