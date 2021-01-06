خمس عادات تقوي مناعتك

2021/01/06 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس عادات يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.تناول الأطعمة الصحية ليس الطريقة الوحيدة لتقوية المناعة

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