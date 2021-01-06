صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 296 المسجلة اليوم

2021/01/06 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

وبلغ عدد الاصابات 296 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————–58

أبو دشير——————-2

الإسكان——————–4

الاعلام———————7

البياع———————-8

التاجي——————–5

الحرية——————–5

الدورة——————–45

الدولعي——————-2

السيدية——————-7

الشرطة الرابعة ————–1

الشعلة——————–3

الصالحية —————–2

الطارمية ——————18

العامرية——————6

العطيفية—————– 6

الغزالية——————-3

القادسية —————–6

الكاظمية—————–2

اللطيفية——————2

المحمودية—————10

المكاسب —————–2

المنصور —————–11

المواصلات—————3

الوشاش——————4

اليرموك —————–12

اليوسفية—————–1

جكوك——————-1

حي الجامعة————-15

حي الجهاد————–17

حي الخضراء————–1

حي العامل————–2

حي العدل ————–15

حي الفرات—————4

سويب——————2

سكنة جانب الرصافة——-3

محافظة النجف ———–1

الشفاء: 140..



الوفيات: لا توجد

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