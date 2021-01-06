بالصور.. المباشرة بأعمال التوسعة قرب العتبة العباسية

2021/01/06 | 21:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرتْ ملاكاتُ قسم الصيانة والإنشاءات الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، بالأعمال التأهيليّة لإضافة مساحاتٍ جديدة لخدمة الزائرين القاصدين زيارة مرقد الإمام العباس (عليه السلام) وضمن شارع باب قبلة المرقد الشريف عبر هدم البنايات التي تمّ استملاكها في وقتٍ سابق.

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