الغانمي للفرات: الداخلية تعرضت لعراقيل خاصة في عمليات تغيير المواقع

2021/01/06 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية عثمان الغانمي:

وزارة الداخلية تختلف عن الدفاع فهي تعتبر الواجهة الامنية وبتماس مع المواطن لذا تتعرض لضغوط مستمرة

الداخلية تعرضت لعراقيل خاصة في عمليات تغيير المواقع والمناصب

كتاب منح الصلاحيات مزور وهدفه سياسي

جميع المدراء العاميين بالوكالة ولم يثبتوا

الكتاب يحمل بصمات سياسية علما لا نية لي للترشيح في الانتخابات المقبلة

ملفات الفساد احلتها الى النزاهة

مقدار الهدر بملفات الفساد تقدر بـ400 مليار دينار

لا اريد ان انسف تاريخي على عقد يشوبه الفساد

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