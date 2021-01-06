الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” في صلاح الدين

2021/01/06 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أحبط الحشد الشعبي، الاربعاء، محاولة تسلل لـ”داعش” في صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب، إن "اللواء 31 بالحشد الشعبي تمكن من احباط يحبط محاولة تسلل لداعش في صلاح الدين".

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