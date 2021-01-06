التيار الصدري يحدد موقفه من دعوات حل الحشد الشعبي - عاجل

2021/01/06 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء (6 - 1 - 2021)، ان خطر تنظيم داعش وقوى الارهاب الاخرى، لا يزال موجوداً في العراق، ولم ينتهِ لغاية الآن.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطر تنظيم داعش وقوى الارهاب الاخرى موجود في العراق، خصوصاً مع وجود تدخلات خارجية في الشأن العراقي الداخلي والخلافات السياسية والحزبية الداخلية، وهذا ما يؤكد الحاجة الى الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي".وبشأن الدعوة الامريكية لحل الحش الشعبي، بين الزاملي ان "حل الحشد الشعبي غير ممكن، لكن اذا لم يكن هناك اتفاق على دمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية الاخرى، فيجب العمل على تنظيم عمله وفق ما جاء في قانونه الخاص، الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي".ووجه العقيد المتقاعد في الجيش الامريكي بيتر منصور، الاربعاء (6 – 1 – 2021)، دعوة الى الدولة العراقية بشأن الحشد الشعبي، فيما توقع ان يختلف تعامل الرئيس المنتخب جوزيف بايدن مع الحشد عن ما فعله سلفه دونالد ترامب الذي كانت كانت اداراته توجه اتهامات للحشد.وقال بيتر منصور في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية يجب ان يكون لديها احتكار في استعمال القوة والسيطرة على الحشد الشعبي للحفاظ على سيادة العراق " حسب رأيه.وأضاف، أن "الحشد الشعبي جزء اساسي في مقاتلة داعش ويجب ان نحييهم، ولكن بعد انتهاء المعركة قد انتفت الحاجة اليهم".ولفت الى أن "الادارة الجديدة للولايات المتحدة برئاسة جو بايدن ربما ستغير العلاقة مع الحشد الشعبي وتمد اليد الى ايران، ولكن الامور لن تعود الى ما قبل استلام دونالد ترامب للسلطة".

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