بدء جلسة الكونغرس للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة

2021/01/06 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأت قبل قليل جلسة الكونغرس للتصديق على فوز جوزيف بايدن بالرئاسة الاميركية.

وقبيل عقد الجلسة، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب،اليوم الأربعاء، إنه لن يستسلم أبدا ولن يتنازل، ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.واضاف في ، في كلمة أمام أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن،انه "تم تزوير الانتخابات كما لم يحصل سابقا..



لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة".وتابع "فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة..



حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز".واكد "لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك..



لا احد يصدق بأن بايدن حصل على نحو 80 مليون صوت". وقال "آمل أن يقوم نائبي مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات"، مشيرا "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

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