الفياض يهنئ الجيش العراقي الباسل بتنوع صنوفه وتشكيلاته بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه

2021/01/06 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجيش العراقي الباسل بتنوع صنوفه وتشكيلاته بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، مؤكدا أن الجيش العراقي سطر خلال عمره المديد أروع صور البطولة والتضحية والفداء في الدفاع عن الوطن وحدوده وقضايا امته العربية والإسلامية.وقال الفياض في تهنئته بحسب اعلام الحشد الشعبي:"بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس جيشنا العراقي الباسل، يطيب لنا ولكل منتسبي هيئة الحشد الشعبي ان نتقدم باجمل التهاني وخالص التبريكات الى مقاتلينا الابطال في الجيش العراقي الباسل بتنوع صنوفه وتشكيلاته في هذا اليوم الاغر".واضاف:"لقد تزامنت الذكرى المئوية للجيش العراقي مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر رفقاء السلاح والدم مع ابطال الجيش العراقي الباسل الذين قدموا التضحيات الجسيمة والدماء الغالية في سبيل تحرير الوطن من زمر الإرهاب الداعشي حتى تحقق النصر على تلك العصابات الاجرامية ".وتابع:"في مثل هذا اليوم يحق لنا عراقيين ان نفتخر ونعتز بهذا الجيش الذي بلغ عمره قرنا من الزمان، سطر خلال عمره المديد أروع صور البطولة والتضحية والفداء في الدفاع عن الوطن وحدوده وقضايا أمته العربية والإسلامية ولاسيما قضية العرب والمسلمين المركزية القضية الفلسطينية".وختم تهنئته قائلا:" إن عهدنا بجيشنا ان يبقى سورا للوطن وحاميا للسيادة والكرامة ورد أي اعتداء غاشم ينال من العراق او شعبه وهو أهل لذلك ولاسيما أنه بات يتمتع بظهير وسند قوي الا وهو الحشد الشعبي الذي سيبقى كما كان ايام مواجهة داعش يقاتل كتفا لكتف للدفاع عن أبناء شعبنا وسيبقى كذلك الى الابد وكل عام وجيشنا الباسل بتنوع تشكيلاته وصنوفه بخير وكل عام وعراقنا الحبيب وشعبه بخير وسلام"./انتهى2

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