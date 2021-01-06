فتح باب التسجيل للمشاركة في انتخابات العراق

2021/01/06 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأربعاء، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات....

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