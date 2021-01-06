2021/01/06 | 21:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسي كردي: الجيش العراقي كان أداة للظلم والإبادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: الجيش العراقي كان أداة للظلم والإبادة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: الجيش العراقي كان أداة للظلم والإبادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).