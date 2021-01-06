ما وراء التراشق الكلامي بين الكاظمي ومعارضيه؟ - احمد عبد الستار

2021/01/06 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار تسجيلات تُعرض على قنوات اعلامية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر برلمانيات وبرلمانيين عراقيين، من داخل البرلمان وخارجه ينتقدون أداء حكومة الكاظمي؛ ويصفونها بالفشل وانها عجزت عن تحقيق ما نسبته 17% من الورقة الاصلاحية.



التي ركزت في جوانب منها على: إيقاف الهدر في الايرادات العامة للدولة، وبرنامج تعظيم إيرادات الدولة، بواسطة الضرائب والسيطرة على المنافذ الحدودية، وخفض الرواتب والاجور ودعم الدولة لل ......





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