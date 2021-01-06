الشيوعية والاشتراكية الجديدة: هل هي حياة ثانية على أنقاض الديمقراطية؟ - عادل حبه

2021/01/06 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه وجهة نظرالشيوعية والاشتراكية الجديدة: هل هي حياة ثانية على أنقاض الديمقراطية؟بقلم الكاتب الروسي آرتيم كورييفترجمة عادل حبه مقدمة المترجم:في تاريخنا القريب والبعيد، ما أن تطرح فكرة أو يبرز تيار فكري حتى يتحول بالتدريج من قبل بني البشر إلى اجتهادات وفتاوي تغدو متعارضة مع ما طرحه من مثل رواد تلك الأفكار والحركات.



فعلى سبيل المثال طرح رسل الأديان الثلاث، موسى وعيسى ومحمد جملة من ال ......





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