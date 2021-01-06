عبطان .. يهنأ الجبش العراقي و يعلن عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي

2021/01/06 | 21:36 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سكاي برس/
وقال عبطان في بيان، "إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته، إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن العزيز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبطان .. يهنأ الجبش العراقي و يعلن عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هنأ وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان،الجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه .
كما اعلن عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي.
وقال عبطان في بيان، "إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته، إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن العزيز..
نتو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبطان .. يهنأ الجبش العراقي و يعلن عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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