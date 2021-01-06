عبطان .. يهنأ الجبش العراقي و يعلن عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي

2021/01/06 | 21:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

هنأ وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان،الجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه .

كما اعلن عن تأسيس تجمع إقتدار وطن السياسي.

وقال عبطان في بيان، "إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته، إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن العزيز..



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