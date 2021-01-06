ترامب: اتعهد بتقديم ادلة تؤكد فوزي في الانتخابات الرئاسية

2021/01/06 | 21:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عدم اقراره بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن، فيما تعهد بعرض أدلة "تؤكد" فوزه فيها.

وقال ترامب في كلمة خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن، إن "الديمقراطيون قاموا بتزوير الانتخابات، ويجب أن نقوم بتصويب الأمور لتفادي دمار الولايات المتحدة".

وأضاف، أنه لن يستسلم "أبداً" ولن يقر بالهزيمة في الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعرض "بعض الأدلة التي تؤكد فوزنا".

وأعرب ترامب عن أمله بأن "يقوم مايك بنس بدوره ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات"، عندما يترأس جلسة الكونغرس المخصصة لاستلام نتائج انتخابات كل ولاية، قائلاً إن عدم حصول ذلك سيعني "يوماً حزيناً لأميركا".

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