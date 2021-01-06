التربية: الخطة الخمسية تتضمن 13 ألف مدرسة

2021/01/06 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، ان الخطة الخمسية المعدة تتضمن 13000 مدرسة.

وقال مدير الأبنية المدرسية في الوزارة محمد عبد الكريم للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن" الحاجة الفعلية للمدارس هي 8200 وهنالك عجز في الابنية المدرسية".

وأضاف أن" المديرية لديها خطة خمسية لسنة 2025 ان تكون الحاجة 13000 مدرسة "، مشددا على ضرورة فك الدوام الازدواجي".

وتابع أن" الاتفاقية الصينية ستسهم في بناء 7000 مدرسة وستساعد على فك الاختناق".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت في وقت سابق، تسليم الدعوات للشركات الصينية بشأن توقيع العقد الخاص ببناء ألف مدرسة كمرحلة أولى ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى إنشاء مصانع خاصة بالبنى التحتية الخاصة بالمشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة، وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن التنسيق مع المحافظات لتخصيص قطع الأراضي التي ستنشأ عليها (1000) مدرسة كمرحلة أولية، من مجموع (7000) مدرسة، في عموم المحافظات، ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس".

وأشار إلى "تسليم الدعوات للشركات الصينية من خلال الطرق الدبلوماسية، واستكمال الإجراءات الإدارية والفنية لتوقيع العقد معها".

وأكد أن "الحكومة العراقية جادة بالإسراع لانطلاق المشروع وتوقيع العقد مع الجانب الصيني، خلال الأسبوعين المقبلين، بعد المصادقة على اختيار العقد المناسب للتنفيذ، على وفق التصاميم التي وضعها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".

وبين أن "المعايير التي ستتخذ في بناء المدارس، هي الكثافة السكانية والحاجة الفعلية لكل محافظة، وستكون من ضمن الأولويات معالجة المدارس التي تحتوي على دوام ازدواجي وثلاثي لفك الاختناقات".

وأوضح أنه "سيتم اختيار كل ثلاث محافظات متجاورة، ليتم إنشاء مصنع خاص بالبنى التحتية والمواد الاولية الخاصة، لتسهيل عملية إنشاء المدارس".

ولفت إلى أن "هنالك رغبة حقيقية من الجانب العراقي على فتح آفاق للتعاون مع شركة هواوي الصينية، لتدريب وتطوير مهارات الملاكات العراقية العاملة على برنامج الحوكمة الإلكترونية، والاتفاق على المباشرة بإقامة الدورات خلال أقرب وقت".

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