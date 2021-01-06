زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: الأمريكيون قالوا كلمتهم وهذه انتخابات حسمت ولم تكن نتيجتها متقاربة

2021/01/06 | 21:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علقت جلسة الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة أريزونا.

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