وزير الدفاع يكشف عدد قوات التحالف الموجودة في العراق

2021/01/06 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع جمعة عناد - مقابلة متلفزة

تم الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات التحالف من العراق

القوات الاجنبية موجودة لضرورات من بينها التدريب والغطاء الجوي والرادارات

80% من القوات الموجودة خبراء ولا توجد قوات قتالية وعددهم الكلي لا يزيد عن 3 الاف

الاسناد الذي تقدمه قوات التحالف الوطني ضروري وحدث دعم واضح في المعارك

إطلاق صاروخ أو اثنين "لا يؤثر" على هيبة الدولة لكنها "تزعج" السفارات

أعداد عناصر داعش لا تتجاوز 2000 يعملون وفق صيغة "الذئاب المنفردة"

مستوى التدريب يؤثر على نسبة الخسائر في صفوف الجيش

نصبنا منظومة "مانع" على الحدود العراقية السورية وستكتمل قريبا

الحدود العراقية السورية ممسوكة ولم نغفل شبرا واحدا

سماء العراق غير مسيطر عليها بشكل كامل

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