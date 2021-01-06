بتصريح متلفز : وزير الدفاع : الحرب ضد داعش انهكت الجيش

2021/01/06 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الدفاع جمعة عناد ان : الحرب ضد داعش الارهابي انهكت الجيش.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء ان : الجيش العراقي اشترك في الحروب العربية حتى عام 1973 و دخل حروبا عبثية غير مدروسة قبل 2003.واضاف عناد ان : تسليح الجيش ليس بالمستوى المطلوب و لا يوجد جيش بالعالم بلا عقيدة عسكرية ومن يتحدث خلاف ذلك غير متخصص.واكد ان : النظام السابق حول الجيش إلى أداة لتنفيذ رؤى سياسية.واوضح عناد ان : النظام الديمقراطي الحالي لا يتوافق مع فكرة الانقلابات./انتهى3

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