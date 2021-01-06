محدث.. الذهب يفقد 46 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

2021/01/06 | 21:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بحوالي 46 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية.

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