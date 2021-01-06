عائد السندات الأمريكية لآجل 10سنوات يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس

2021/01/06 | 21:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي.

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