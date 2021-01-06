الدفاع الايرانية تحدد هوية المتورطين ومرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي “فخري زاده”

2021/01/06 | 21:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

اعلن مساعد وزارة الدفاع الإيرانية لشؤون التنسيق العميد سعيد شعبانيان عن تحديد هوية جميع الجناة والمتورطين في اغتيال الشهيد فخري زاده.

وقال العميد سعيد شعبانيان مساعد وزارة الدفاع لشؤون التنسيق للصحفيين مساء اليوم الأربعاء على هامش إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني والذكرى الأربعين لاستشهاد العالم النووي في بلدة ابسرد وفي سياق مواصلة متابعة ملف هذا الشهيد الشامخ تم تشكيل فريق في وزارة الدفاع والاركان العامة للقوات المسلحة كما ان السلطة القضائية تتابع القضية بجدية .

وقال العميد شعبانيان انه تم التعرف على جميع الجناة والمتورطين في اغتيال هذا الشهيد، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهم وان عقابا صارما للغاية ينتظر المجرمين، وسينالون جزاء افعالهم متى ما أمكن ذلك. انتهى 25ن

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