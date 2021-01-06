ارتفاع قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع مكاسب “وول ستريت”

2021/01/06 | 21:55 - المصدر: يس عراق

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب البورصة الأمريكية.

وارتفعت أسهم البنوك بنحو 5.7 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع مكاسب تجاوز 500 نقطة لمؤشر “داو جونز” الأمريكي خلال التعاملات، وسط تزايد احتمالات فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس الشيوخ.

ومن ناحية أخرى، أقرت هيئة الدواء الأوروبية لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الخدمي في منطقة اليورو بنهاية 2020، مع تزايد إصابات كورونا.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 1.3 بالمائة إلى 406.8 نقطة، كما زاد “فوتسي” البريطاني بنسبة 3.5 بالمائة مسجلاً 6.841.8 نقطة.

فيما صعد “داكس” الألماني بنحو 1.8 بالمائة إلى مستوى 13891.9 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 1.2 بالمائة إلى 5630.6 نقطة.

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