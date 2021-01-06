2021/01/06 | 21:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعبان علاء عبد الزهرة وامجد عطوان يتخلفان عن وفد المنتخب الذي سيغادر الى دبي بسبب الاصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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