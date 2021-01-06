تفاصيل هزة أرضية شعر بها مواطنون في السليمانية

2021/01/06 | 21:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، تسجيل هزة أرضية في قضاء رانية التابع لمحافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “الايام نيوز”، إن “الهزة سجلت في تمام الساعة 6:22:27 مساء اليوم، وقد بلغت قوتها ( 2،9) درجة وتبعد (11) كم شمال شرق قضاء رانية من محافظة السليمانية، مبينا أنه “وتم الشعور بها من قبل المواطنين”.[…]

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