2021/01/06 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

نصحت خبيرة تغذية بممارسة مجموعة من التمارين التي تساعد في بناء عضلات الجسم وخسارة الوزن

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، وتابعتها /المعلومة/، عن اختصاصية التغذية روان وزني، أن هناك مجموعة من التمارين تساعد على شدّ الجسم وبناء العضل.

وبينت روان وزني أن هذه النوعية تعرف باسم “تمارين المقاومة”، مشيرة إلى أن أبرز هذه التمارين هي:” رفع الأثقال، وتمارين بوزن الجسم، وتمارين بحبل المقاومة”.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن هناك مجموعة أخرى من التمارين تساعد المتدرب على رفع نبضات قلبه وعلى حرق وحدات حرارية أكثر وخسارة الدهون.

وأوضحت أن هذه التمارين يطلق عليها اسم “الكارديو”، وتشمل:” المشي، والجري، ونط الحبل، والرقص”.

وفيما يتعلق بشدة التمارين، قالت روان وزني إن المقصود بها “هو مدى المجهود المبذول أثناء القيام بالنشاط البدني”، لافتة إلى أن المشي البطيء من التمارين منخفضة الشدّة، في حين أن الجري، يصنّف من التمارين عالية الشدة.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه التمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه التمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).