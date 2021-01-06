وزير الزراعة: العراق صدّر 5 محاصيل إلى السعودية

2021/01/06 | 21:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأربعاء، إعداد خطط استراتيجية لتطوير قطاع الزراعة، وفيما بيّن أن جائحة كورونا أثبتت قدرتنا على توفير أغلب المنتجات الزراعية، أكد أن العراق صدّر خمسة محاصيل إلى السعودية. وقال الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “مهام وزارة الزراعة هي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية كماً …

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