برلمان كوردستان يصوت على قانون بيع وإيجار أموال الدولة

2021/01/06 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد برلمان كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاستثنائية رقم 1 برئاسة د.ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان.

وصوت برلمان كوردستان على مشروع (قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان - العراق)، والمقدم من قبل اللجان البرلمانية المختصة (الشؤون القانونية، والمالية والشؤون الاقتصادية).

وتمت مناقشة العنوان والمواد والفقرات والأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون نقطة بعد أخرى، والمقترحات المقدمة - ضمن القراءة الثانية للمشروع - من قبل أعضاء البرلمان في جلسة سابقة، والتي تم جمعها في تقرير مشترك مقدم إلى البرلمان.

ثم عرض مشروع القانون بتفاصيله على التصويت، وتم إقراره وتشريعه ب (64) صوتاً، وبهذه المناسبة هنأت د.



ريواز فايق البرلمان وشعب كوردستان على تشريع هذا القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من تشريع هذا القانون يكمن في أهمية أموال الدولة، لأن الشعب هو المالك لها، وعلى السلطة الإدارية الالتزام بحسن التصرف في تلك الأموال والعقارات، بحيث تضمن إدارتها أعلى فائدة للشعب، ولابد من أخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار، لذا يجب بيع وإيجار هذه الأموال وفق أحكام قانونية تكفل الشفافية التامة في التصرف بها وتنظيمها بشكل عادل، ليحقق أهداف بيع وإيجار تلك الأموال.

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