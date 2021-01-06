في بلدان أوربا الديمقراطية / إيطاليا: العبودية المعاصرة تطبع حياة عمال المزارع - رشيد غويلب

2021/01/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب وباء كورونا استهدف أساسا الأضعف في جميع أنحاء العالم، والأمر في إيطاليا لا يختلف.



هناك يسمى الأضعف „بغير المرئيين”.



وهؤلاء هم في بالأساس عمال المزارع الذين يكدحون مقابل أجور الجوع، ولا يملكون تأمينا صحيا ولا عقود عمل نظامية، وبالتالي يتم استغلالهم بلا خجل من قبل أرباب العمل، الذين تتطلب الدقة تسميتهم بمالكي العبيد في القرن الحادي والعشرين.لقد أجرت نقابة العمال الزراعيين FLAI Cgil أخيرا تحقيقًا ......





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