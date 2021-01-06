ايقاف تجهيز مصفى كار بالنفط الخام

2021/01/06 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، ايقاف تجهيز النفط الخام لمصفى كار، ابتداءً من الأول من كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نعلن ايقاف تجهيز النفط الخام لمصفى كار، اعتبار اً من الاول من كانون الثاني 2021 وذلك لانتهاء عقد التجهيز المبرم معها".

وأضافت أن "القرار لتوفر خزين جيد من المشتقات النفطية في الوقت الحاضر".

وأشارت إلى أن "العقود المبرمة بين وزارة النفط وبعض الشركات المحلية تهدف الى تكرير 100 الف برميل باليوم من النفط الخام" .

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