وزارة النفط: إيقاف تجهيز مصفى ’كار’ بالنفط الخام

2021/01/06 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، إيقاف تجهيز النفط الخام لمصفى "كار".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، "اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2021 تم إيقاف تجهيز النفط الخام لمصفى كار، وذلك لانتهاء عقد التجهيز المبرم معها، ولتوفر خزين جيد من المشتقات النفطية في الوقت الحاضر".

وتابع، "يذكر أن العقود المبرمة بين وزارة النفط وبعض الشركات المحلية تهدف إلى تكرير (100 ) ألف برميل باليوم من النفط الخام".

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