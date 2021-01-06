برسالة للكونغرس.. بنس يرد على مناشدة ترامب له برفض فوز بايدن

2021/01/06 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأربعاء، إنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور.

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