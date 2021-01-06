2021/01/06 | 22:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإصابة تُغيب لاعبي منتخبنا الوطني أمجد عطوان ، وعلاء عبد الزهرة عن مباراة الامارات.

اللاعبان بحاجة إلى الراحة السلبية بعد أصابتهما في مباريات اليوم، حيث اصيب عطوان امام الصناعات الكهربائية و عبد الزهرة امام الديوانية وبالتالي لن يسافرا غداً الخميس مع وفد المنتخب المتوجه إلى دبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاصابة تبعد علاء عبد الزهرة و عطوان عن ودية الاسود امام الامارات 7 SKY TV.

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